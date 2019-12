Co wyróżnia pilarki spalinowe Daewoo?

Kluczową cechą pilarek łańcuchowych jest ergonomiczny uchwyt, przekładający się na wygodę i precyzję pracy. Równie istotny jest porządny łańcuch oraz odpowiednia moc urządzenia. Pilarki spalinowe Daewoo swój główny atut skrywają pod solidną obudową.

Silnik sercem pilarki

Z zewnątrz poszczególne pilarki niewiele różnią się między sobą. Taka sama konstrukcja - prowadnica, silnik, uchwyty. Ewentualnie inny kolor obudowy. Różnice dostrzeżemy dopiero wówczas, kiedy spojrzymy na specyfikację, a tak na prawdę - dopiero wtedy, kiedy porównamy urządzenia w czasie pracy. Silniki, w jakie wyposażone zostały pilarki spalinowe Daewoo, to wzór do naśladowania. Ich konstruktorzy wykazali się tutaj dużym doświadczeniem i kunsztem w swoim fachu. Silniki są oszczędne, legitymują się wysokim momentem obrotowym dostępnym w szerokim zakresie obrotów, dzięki czemu praca idzie bardziej sprawnie. Ponadto silniki dwusuwowe zastosowane w pilarkach spalinowych Daewoo generują akceptowalny poziom hałasu.

Ale pilarki spalinowe Daewoo posiadają także inne zalety

Za wyborem pilarki spalinowej Daewoo może przemawiać także system antywibracyjny, będący w stanie tłumić nawet do 90% wibracji. Poszczególne modele różnią się długością prowadnicy, a co za tym idzie - długością łańcucha i ilością ogniw tnących. O bezpieczeństwo dba system natychmiastowego zatrzymania łańcucha. Pilarki spalinowe Daewoo to urządzenia wszechstronne, ale przed zakupem najlepiej skonsultować z naszym ekspertem wybór konkretnego modelu.